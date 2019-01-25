(Görüntülü) Kapıkule'de 235 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR'da 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Kapıkule Gümrük Sahası'na giren TIR, istihbarat ekiplerinin çalışması sonucu X-Ray taramasına yönlendirildi. Dorsesinde şüpheli yoğunluk saptanan TIR, detaylı arama için hangara çekildi. Narkotik köpeklerinin tepki verdiği dorsenin arka kısmında piyasa değeri 4 milyon 700 bin lira olan 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirildi.

Yabancı uyruklu sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Alıcıları tespit etmek amacıyla İstanbul'da yapılan çalışmada ise yabancı uyruklu 4 kişi daha yakalandı. Toplam 6 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken, araca ve uyuşturucu maddeye el konuldu.