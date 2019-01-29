(Görüntülü) Kanser hastası küçük Azime, hayata tutunamadı

ORDU’da çocuk yuvasında kalan Azime Canbay (11), bir süredir kanser tedavi tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi’nde hayatını kaybetti. Acı haberi, yuva görevlilerinin yanı sıra Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'u da yasa boğan küçük kız, Ordu’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz'la birlikte, yaklaşık 1,5 yıl önce Ünye ilçesinde Sabancı Çocuk Yuvası’nı ziyaretinde tanıştığı Azime Canbay'ın yüzünde oluşan kitleyi fark etti. Bunun üzerine Vali Yavuz'un girişimleri sonucu yuvadan alınan Azime Canbay için Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Buradaki Kulak Burun Boğaz Servisi’nde görevli Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından ameliyat edilen ve Canbay'ın tedavisine bir süre sonra Ankara'da devam edilmesine karar verildi. Vali Seddar Yavuz, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ile görüşerek kanser tanısı konulan küçük kızın, tedavisinin Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde devam edilmesini sağladı. Canbay, Ankara'da süren 9 aylık tedavisinin ardından yeninden yurda döndü. ACI HABER HÜZNE BOĞDU Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte Ordu’ya dönen ve hastalığında iyileşme gözlenen Azime Canbay’ı kaldığı yuvada ziyaret etti. Vali Yavuz'un ziyaretiyle moral bulan Canbay, hastalığının nüksetmesiyle yeniden Ankara'nın yolunu tuttu. Canbay, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün yaşam savaşını kaybetti. Acı haber, yuva çalışanlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'u hüzne boğdu. TOPRAĞA VERİLDİ Cenazesi Ordu'ya getiren küçük Azime, Altınordu ilçesi Cumhuriyetköy Mahallesi'nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye eşi Selda Yavuz ile birlikte katılıp Azime'yi son yolculuğunda da yanlız bırakmayan Vali Yavuz, Canbay'ın yakınlarına taziyede bulundu. 'BEDENİ ÇEKTİĞİ ACILARA DİRENEMEDİ' Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz da, twitter hesabından Azime Canbay için paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, ziyarete ilişkin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımında "Azime evladımızı 11 yaşında kanserden kaybettik. Çocuk evinde eşim Selda hanımın Azime’nin yüzündeki şişliği fark etmesi ile başlayan süreç ameliyat ve kanser teşhisi ve tedavisi ile devam etti. Tedavisini sağladık. Ancak küçük bedeni çektiği acılara direnemedi" ifadelerinde yer verdi.

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