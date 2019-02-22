(Görüntülü) Kamyonette 55 kilo esrar ele geçti

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gizli bölmelerinde 55 kilo esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak arama yaptı. Polisler tarafından yine şüphe üzerine durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında eğitimli köpek yardımıyla yaptığı aramada, gizli bölmelerde 28 paket içerisinde 55 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı kamyonet sürücüsünün emniyette sorgulanmasına başlandı.