(Görüntülü) Kale'de, hayat normale döndü

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasının ardından yaşanan gerginlik sona erdi. İlçede yaşayan 250'nin üzerindeki Suriyelinin tahliye edildiği, 15 evin zarar gördüğü bildirildi.



Kale ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla 1'i Türk, 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi, dün gözaltına alındı. Durumu öğrenen ilçe halk, adliye önünde toplandı ve zanlıları istedi. Adliyenin içinde bulunduğu Kale Kaymakamlığı önünde çok sayıda kişinin toplanması üzerine, il merkeziyle çevre ilçelerden takviye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, kaymakamlık binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı. Ayrıca savcılık, olayla ilgili olarak 3 Suriyelinin daha arandığını açıkladı.



Kalabalığın adliye önünde bulunduğu sırada buradan geçen ve içinde 2 Suriyelinin bulunduğu otomobile çevredeki halk saldırdı. Polisin müdahalesiyle kurtarılan 2 Suriyeli, zırhlı araçla uzaklaştırıldı. Öfkeli kalabalığın sonraki hedefi ise Suriyelerin kiracı olarak oturduğu evler oldu. 15 evin taş atılarak, cam ve kapılarının kırıldığı belirtildi. Polis ekipleri, üzücü bir olay yaşanmaması için teyakkuza geçti. Kalabalık, Suriyelilerin evlerinin önünden uzaklaştırıldı, yaklaştırılmadı.



Hazırlıkların tamamlanmasıyla da ilçedeki Suriyeler, dün gece başlayıp bu sabaha kadar süren çalışmayla tahliye edildi. İlçede resmi rakamlara göre 97 Suriyelinin yaşadığı, ancak kayıt dışı olarak 250'den fazla kişinin bulunduğu, Suriyelilerin gündelik işlerde düşük ücretlerle çalıştıkları öğrenildi. Olaydan hemen sonra tepki üzerine bazı Suriyelilerin vakit kaybetmeden ilçe dışına çıktığının da öğrenildiği belirtildi.



Kent sakinlerinden Mustafa Sözkesen, Kale'nin adının bu tür olaylarla anılmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kaleliler olarak biz Suriyelilere kucak açtık, ancak zamanla sayıları arttı. Halk istismar olayı olduğu için büyük tepki verdi. Suriyelilerin tahliye edilmesi iyi oldu, ancak ekonomik olarak da düşünmek gerekiyor. Suriyeliler gündelik işlerde çok düşük fiyatlarda çalışıyordu. Bizim gençlerimiz de kahvehanelerde oturmak yerine çalışmalı" dedi.



İlçede fotoğrafçılık yapan Ali Kocabaşoğlu ise kentte böyle bir olay beklemediklerini ifade ederek, "Kale'de çok üzücü bir olay yaşandı. Keşke olay yaşanmadan önce temkinli davransaydık diye düşünüyorum" dedi.





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