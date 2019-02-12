(Görüntülü) Kahta'da 'Yeşil Oda' açıldı

Haci BOZKURT- ADIYAMAN-) Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile Kahta Gençlik Merkezi Müdürlüğü aralarında imzaladıkları protokol ile 'Yeşil Oda' açıldı. Çocuk ve gençleri bağımlılık türleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla Yeşilay Cemiyeti ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Yeşil Oda törenle açıldı. Törende konuşan Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi ile yaklaşık altı aydır üzerinde çalıştığımız Yeşil Oda çalışmamız fiziki olarak hizmete açılmıştır. Memleketimiz, gençlerimiz için hayırlı olsun dedi. Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ise Yeşil Oda çalışmasının Türkiye?de bir ilk olduğunun belirterek şunları söyledi Kahta Gençlik Merkezi ile Türkiye?de bir ilki gerçekleştirmekteyiz. Buda bağımlılıklarla mücadelede önleyici hizmet adına gençlerimizin uğrak yeri olan bu merkezimizde akran iletişimine dayalı farkındalık çalışmalarının arttırılması adına Yeşilay formatında gençlerimize eğitimler verilecek, bu vesileyle akranlarıyla olan iletişimi sayesinde bu çalışmanın kelebek etkisi yaratarak yaygınlaşmasını sağlayacağız. Bu çalışmamıza destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve paydaşımız Kahta Gençlik Merkezine çok teşekkür ediyorum. Yeşil Oda'da, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programlarının Uygulanması, seminer, konferans ve kamp faaliyetleri gibi çalışmalar yürütüleceği bildirildi.