(Görüntülü) Kahramanmaraş ve Lizbon yemeklerini kitapta buluşturdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - DÜNYACA ünlü şef Fikret Özdemir, Kahramanmaraş ile Lizbon'un yemeklerini 'Kahramanmaraş'tan Lizbon'a Lezzet Yolculuğu' isimli kitapta buluşturdu. Kitabın tanıtımı, Kahramanmaraş'ta yapıldı. 'Kahramanmaraş 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı' kapsamında otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Portekiz'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 'et profesörü' olarak anılan Cüneyt Asan ile ünlü şefler katıldı. Kitabın yazarı ve aynı zamanda Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı olan Fikret Özdemir, Kahramanmaraş'ta doğup, Portekiz'de büyüdüğünü belirtti. Doğduğu Kahramanmaraş'ın 'yazarlar şehri' olduğunu ve bu yazarların da yemek yiyerek, düşünerek, yazdığını ilham aldığını kaydeden Özdemir, "Aldığım ilhamları yaptığım yemeklerle birleştirip Kahramanmaraş'ta bir kültür yapmak istedim. Kahramanmaraş'ın yemekleri dünya çapında olması gerekiyor. Biz Kahramanmaraş'ta kuru fasulyeyi etle sucukla yapıyoruz. Portekizliler ise aynı yemeği işkembe ile yapıyor. Biz kelle paçasını yapıyoruz. Birbirimize çok yakın bir kültüre sahibiz. Ben Kahramanmaraş'ı da Lizbon'u da tebrik ediyorum. İki ülke vatandaşı olduğum için de onurluyum" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise Kahramanmaraş mutfağını dünyaya tanıtma gayretinde olduklarını ve kitabın da bu kapsamda ortak çalışma sonucu ortaya çıktığını söyledi. Kitabın kendileri için çok önemli ve değerli çalışma olduğunu vurgulayan Erkoç, "Bu programla beraber bir adım ileri gitmiş olacağız ve Kahramanmaraş mutfağı, Portekiz'de, Lizbon'da ve onların temsil edildiği temsilciliklerde dünyanın her tarafında tanıtılacak" dedi. Portekiz'in Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya da kitapta Portekiz ve Türkiye'nin yemeklerinin bir araya getirildiğine dikkat çekerek, çalışması dolayısıyla Fikret Özdemir'i tebrik etti. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç de "Aşçı olmak başka bir şey ama böyle bir eser ortaya çıkarmak da başka bir şey" diyerek, Fikret Özdemir'in Kahramanmaraş için önemli bir kitap imza yazdığını vurguladı. Tanıtım toplantısında Vasco Seruya ile Fikret Özdemir'e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket verilirken, davetlilere ise Portekiz ve Kahramanmaraş yemekleri ikram edildi.