(Görüntülü) Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.     

(Görüntülü) Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve kemerlerle kavga etti 

Ankara Kahramankazan'da bir grup, akışkan trafikte tekme tokat ve bellerinden çıkardıkları kemerlerle kavga etti. Akışkan trafiğe aldırmayan grup, kavga etmeyi sürdürdü.   

 

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