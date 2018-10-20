(Görüntülü) KAĞITHANE'DE SADABAD VİYADÜĞÜ'NDE İLERLEYEN ARACA KURŞUN İSABET ETTİ

(Görüntülü) KAĞITHANE'DE SADABAD VİYADÜĞÜ'NDE İLERLEYEN ARACA KURŞUN İSABET ETTİ

YORUM EKLE
Gönder