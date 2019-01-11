(Görüntülü) Kağıthane'de çöken istinat duvarının üstü kapatıldı

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul() Kağıthane Merkez Mahallesi Kaan Sokak'ta iki binanın arasında bulunan istinat duvarı yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında çöktü. Çökme nedeniyle etrafındaki binalar boşaltılıp zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. AFAD ekipleri, istinat duvarının üstünü olası kaymaya karşı naylon tente ile kapattı.