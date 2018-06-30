(Görüntülü) Kafkasör boğa güreşleri başladı

ARTVİN'de bu yıl 38'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında 2 gün sürecek ödüllü boğa güreşleri başladı.



Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği'nin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlediği ödüllü boğa güreşleri, Kafkasör Yaylası'nda başladı. Güreşleri Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile yaklaşık 3 bin kişi izledi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ilk günde 'Ayak', 'Deste' ve 'Küçükorta' kategorilerinde güreşler yapıldı. 15 boğanın güreştiği 'Deste' kategorisinde Levent Yavuz'a ait 'Sarı' isimli boğa birinci geldi ve sahibine 6 bin TL para ödülü kazandırdı. 'Ayak' kategorisinde ise Uğur İnce'ye ait 430 kilogram ağırlığındaki 'Canpolat' adlı boğa birinci oldu. Boğanın sahibi 8 bin TL para ödülü aldı.



ÜNİVERSİTE MEZUNU KADIN BOĞA SAHİBİ



Etkinlikte boğa sahibi Gazi Üniversitesi Elsanatları Fakültesi mezunu Gonca Alkan (28) dikkat çekti. Küçüklüğünden itibaren babası ile birlikte boğa bakıcılığı yapan genç kız, 'Baş' kategorisinde mücadele edecek 850 kilogram ağırlığında 8 yaşındaki 'Kosavalı' isimli boğasını güreşe hazırladı. 22 gün Kafkasör Yaylası'nda çadır kurarak kamp kuran Alkan boğasına özenle baktığını söyledi. Güçlü rakipler bulunduğunu anlatan Gonca Alkan, "Biz de iddialıyız. Herkesin gönlünden boğasının 'baş boğa' olması geçer ama inanın hiçbir boğacı bunun için boğa saklamaz. Bu hobi değil, bu tamamen sevgi, emektir. Boğalarla aranızda inanılmaz bir bağ oluşuyor. İlla ki kazanmasına gerek yok" dedi. Gonca Alkan, boğasını arpa, pekmez, üzüm kurusu ve otla beslediğini belirterek, "Özel diyetleri var. Bu sayede vücut kas yapıyor. Artvin'de yeni nesil boğacılar çekirdekten yetişiyor. Her boğacının kendisine göre taktikleri var. Tutup ahırdan getirmiyoruz. İnce hesaplar yapılıyor. Arpası, suyu saatinde verilir. Bir bebekle nasıl ilgileniyorsanız onunla da öyle ilgilenmek zorundasınız ve bunu yaparken keyif alıyorsunuz. Mesela ben Kosovalı'yı ot yerken seyretmekten çok keyif alıyorum, mutlu oluyorum" diye konuştu.



Hayvanlara en iyi kadınların baktığını anlatan Gonca Alkan, "Beyler bana kızacak ama itiraf etmeliler, kadınlar bakar, onlar besler; erkekler sahaya çıkartırdı. Ben bakıyorsam ben büyütüyorsam ben çıkıcam onunla birlikte arenaya. Kadınlar bu işin temelinde var. Her işin temelinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.



Festival, yarın 'Büyükorta', 'Baş Altı' ve 'Baş' kategorilerinde yapılacak boğa güreşleri ile sona erecek.

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