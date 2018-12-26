(Görüntülü) Kadınlar Teknoloji Okur Yazar Oluyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() HATAY'ın İskenderun ilçesinde Teknosa-Habitat işbirliğinde, 'Kadınlara Teknoloji Eğitimi' Sertifika töreni düzenlendi. Törene Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ,Teknosa Kurumsal İletişim Müdürü Yonca Erkan, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Ermiş ve teknoloji eğitimi alan kadınlar katıldı. Burada konuşan Tetnosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, başlattıkları kadın eğitici teknoloji programlarına devam ettiklerini söyledi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise, "Ne zaman kadın kapıyı açıp sokağa çıktı, kendini sosyal çevreye adapte etti toplum basamak basamak yükselmeye başladı. Kadının elinin değdiği her yerde farklılıklar vardır. Bizde belediyecilikte kadını öne çıkartmak için gayret sarf ettik" dedi. Konuşmaların ardından Eğitime katılarak başarılı olan kadınlara sertifikaları ve hediyeleri Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ile Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından verildi.