(Görüntülü) Kadın kursiyerlere uygulamalı eğitim

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya) () ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde açılan pastacı yardımcısı kursiyerleri, 5 yıldızlı bir otelin mutfağında inceleme yaptı. Genelde ev hanımlarından oluşan 25 kursiyer eğitmen hocalarıyla birlikte ilçe merkezinde ders gördükleri sınıflardan çıkarak, 15 kilometre uzaklıktaki Mavikent Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otele gitti. Burada öğrendikleri bilgileri pratikte gören 25 kadın kursiyer, otelin mutfağına girdi. Kursiyerler burada özellikle tatlı çeşitlerinin nasıl yapıldığını, püf noktalarının neler olduğunu gördü. Otelin Operasyon Müdürü Yasin Bebek, eğitim için otele gelen kadınlara oteli tanıtırken, çevre ve gıda mühendisleri tarafından da bilgiler verildi. Otelin çevreye duyarlı olduğunu vurgulayan çevre mühendisi Savaş Aşula, kağıt, plastik, tıbbi atık, metal, cam ve tehlikeli atıkları nasıl ayrıştırdıklarını, geri dönüşüme nasıl çevirdiklerini anlattı. Kursiyerlerden Sümeyye Şen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve İŞKUR tarafından açılan pasta yardımcılığı kursuna katıldım. Pasta yapmaya ve kurabiyelere karşı ilgim vardı. Bu ilgimden dolayı kursa yazıldım. Bu kapsamda şehrimizde bulunan otele geldik. Buradaki çalışmaları, mutfak ekipmanlarını ve ileride çalışacakları görmek için Halk Eğitim Merkezimiz gezi düzenledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, otel yönetimine ve herkese teşekkür ediyorum dedi. Cemile Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve İŞKUR tarafından düzenlenen kurs sayesinde oteldeki mutfak ekipmanlarını görme imkanı bulduk. Otelde ileride işletme açacağımızda mutfak ekipmanlarını nasıl kullanılacağını öğrendik diye konuştu. Sultan Akkuzu, Hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım. Buradan öğrendiklerim ve aldığım sertifikayla güzel bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Çok güzel bir atmosferde ders alıyoruz. Birlikte güzel bir iş yeri kurup birlikte buradan devam edeceğiz. Bu film burada bitmeyecek dedi. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir de şöyle dedi Bu dönem İŞKUR Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde pasta yardımcılığı kursunu düzenledik. Kumluca'daki işletmelerden gelen talepler üzerine bu çalışmayı başlattık. Sahadaki ihtiyacı gördük. 25 kursiyerin katılımıyla başladı. Teorik eğitimin yanında pratik eğitimler de alıyorlar. Uygulama kapsamında bir otelin mutfağını gördüler. Kursiyerlerimizi aldık, otele götürdük. Otelimizdeki malzemeler, mutfakta bulunan özellikle işletmelerde kullanılacak ekipmanların neler olduğunu tanımaları için kursiyerlerin burayı görmelerini sağladık. Otel personeline kursun açılmasında emeği geçen İŞKUR İl Müdürlüğümüze de teşekkür ederiz. İlçemizde alandan gelen istihdamlar doğrultusunda, yetişkinlere yönelik kurslarımız devam edecek. Kurs haftada 5 gün, 8'er saat olarak düzenleniyor. Kursiyerler hem eğitim alıyor hem de kurs süresince İŞKUR tarafından günde 45 TL destek alıyor. 19 Eylül'de başlayan kurs 8 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.