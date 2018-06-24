Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK sistemine giriliyor.
(Görüntülü) KADIKÖY İLÇE SEÇİM KURULUNA GETİRİLEN OYLAR YSK SİSTEMİNE GİRİLİYOR
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK...
Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL
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