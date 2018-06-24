(Görüntülü) KADIKÖY İLÇE SEÇİM KURULUNA GETİRİLEN OYLAR YSK SİSTEMİNE GİRİLİYOR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK...

(Görüntülü) KADIKÖY İLÇE SEÇİM KURULUNA GETİRİLEN OYLAR YSK SİSTEMİNE GİRİLİYOR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK sistemine giriliyor. 

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