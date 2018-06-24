(Görüntülü) KADIKÖY İLÇE SEÇİM KURULUNA GETİRİLEN OYLAR YSK SİSTEMİNE GİRİLİYOR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar çuvallarla Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na getirildi. Görevliler tarafından teslim alınan sandık sonuçları ise YSK...