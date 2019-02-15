Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor
(Görüntülü) Kadıköy'de şantiye alanında inşaat malzemeleri yanıyor (3)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından...
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