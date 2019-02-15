(Görüntülü) Kadıköy'de şantiye alanında inşaat malzemeleri yanıyor (3)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de 13 katlı inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından...