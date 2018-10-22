(Görüntülü) KADIKÖY'DE DEHŞET BİR KİŞİ ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI; 2'Sİ AĞIR 11 YARALI 2 (Şüphelinin foroğrafı)

(Görüntülü) KADIKÖY'DE DEHŞET BİR KİŞİ ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI; 2'Sİ AĞIR 11 YARALI 2 (Şüphelinin foroğrafı)

YORUM EKLE
Gönder