(Görüntülü) Kadıköy'de başına sokak lambası düşen kişi olayı anlattı

Cengiz ÇOBAN -İstanbul- - KADIKÖY'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, "Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü" dedi.



Kadıköy'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, tedavinin ardından taburcu oldu.



Olay yerine gelen Yıldırım o anları anlattı. Yıldırım, "Arkadaşlarımın yanındaydım. Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü. Yere yığıldım, arkadaşlarım hemen yardıma koştu. Hastaneye gittik röntgen çektiler. '8 saat arkadaşlarının yanında kal' dediler. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir sürü insan geçiyor. Çoluk çocuk başka bir arkadaşın da başına gelebilirdi. Yetkililer önlem alsın" diye konuştu.