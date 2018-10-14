(Görüntülü) Jandarma ve polisten ortak trafik denetimi

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, TEM otoyolunda ortak trafik denetimi yaptı. TEM Otoyolu giriş ve çıkışlarındaki denetim dün akşam saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar sürdü. Denetimlerde 71 sürücüye emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan, 9 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken 6 otomobil de trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 32 bin 542 TL ceza kesildiği öğrenildi.