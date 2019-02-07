Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor. Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan JAK ekibinin 36 personel, 3 canlı tespit köpeği ve 1 kadavra köpeği ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. JAK ekibinin çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde kuyu tekniği ile enkazda alan açan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor
(Görüntülü) Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburu çalışmalara katıldı
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor. Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan...
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