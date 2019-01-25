(Görüntülü) İznik'in en büyük deresinin rengi değişti

Bursa'daki İznik Gölü?nün can damarı olan Karasu Deresi'nde suyun rengi, zirai ilaç atıkları nedeniyle yeşile döndü. Alabalık ve sarıbalıkın yok denilecek kadar azaldığı derenin çevresi de zirai ilaç kutularıyla doldu.

İznik?in Elmalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İznik Gölü?ne kadar uzanan ve 50 kilometrelik uzunluğuyla ilçenin en uzun deresi olan Karasu Deresi, renk değiştirdi. Bazı çiftçilerin zirai ilaç atıklarını bıraktığı, zirai ilaç tankerlerini yıkadığı derenin suyu, yeşile döndü. İznik Gölü?nü de besleyen derenin çevresi de moloz ve çöp yığınlarıyla doldu. Atık zirai ilaçlar nedeniyle yüzeyinde köpük oluşan dereyi gören çevreciler, duruma büyük tepki gösterdi.

'GÖLÜN HALİ PERİŞAN'

Kirliliğin dereye ciddi ölçüde zarar verdiğini söyleyen çiftçi Kamil Cengiz, Bazı çiftçiler ilaçlama tanklarını dereden su çekerek dolduruyor. Daha sonra bu zehir kutularını derenin kenarına bırakıyor. Yağışla birlikte bu atıklar dereye ulaşıyor, balıklara zarar veriyor. Son yıllarda alabalık ve sarıbalık neredeyse yok. Acil önlem alınması gerekiyor, çiftçilerimiz lütfen dikkatli olsun dedi.

'BUNU YAPANLARA YAZIKLAR OLSUN'

Turizm işletmecisi Ali Karaman da derenin renginin değiştini, karşılaştıkları manzara nedeniyle şaşkına döndüklerini söyledi. Karaman, Çok üzücü bir manzara ile karşı karşıyayız. Bunlar zehirli ilaç kutuları, tarım arazilerinde kullanılıyor, sonrasında dereye atılıyor, çevremizi kirletiyor. Bu ilaç kutuları balık nesillerini de tüketiyor, gölün rengi dahi değişti. Göl aslında kendini koruma altına alıyor, bu kutular kıyıya vuruyor ancak bunlardan yüzlercesi atılıyor. Herkesin sorumluluk alması lazım, bu kutuların geri dönüşümü noktasında çalışma yapılması lazım. Bunu yapanlara yazıklar olsun diye konuştu.