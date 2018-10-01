(Görüntülü) İzmit'te sağanak etkili oldu

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, yaklaşık yarım saat etkili olan sağanakta, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan korunmaya çalışanlar, duraklara ve saçak altlarına sığındı.



İzmit'te, yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle D- 100 yolu ve kent merkezindeki cadde ile sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağmurdan kaçanlar, duraklara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşarken, bazıları, su birikintisinde araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Sağanak, İzmit'in yanı sıra yakın ilçelerde de etkili oldu.