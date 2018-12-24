(Görüntülü) İzmit Körfezi'ne sızan palm yağı temizleniyor

Nabi YAZICI- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir limana Singapur bandıralı bir gemiden palm yağı aktarıldığı sırada yaşanan sızıntının yarattığı kirliliğin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Palm yağının yayılmasının önlenmesi için bariyer çekilirken, denizde ve kıyıda donarak kütleler halinde bulunan yağlar toplandı. Körfez Kirazlıyalı sahilinde bulunan bir limana dün sabah saatlerinde yanaşan Singapur bandıralı gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı meydana geldi. Deniz yüzeyinde donan palm yağı katı kütleler halinde kıyıya vurdu. Deniz yüzeyindeki ve sahil şeridindeki kirliliği görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını toplamak için çalışma başlattı. Kirliliğe neden olan gemiye 400 bin TL ceza kesildi. Sahil şeridinde bulunan yağın deniz yüzeyinde yayılmasını önlemek amacıyla sahilin yaklaşık 50 metre ilerisine bariyer çekildi. Limana ait ekipler de sahil boyunca 2 bot ile gezerek deniz yüzeyinde bulunan yağı file kepçe yardımıyla topladı. Sahil boyunca temizlik çalışmaları devam ediyor.