(Görüntülü) İZMİT'İN BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN MANDA YOĞURDU VAADİ

(Görüntülü) İZMİT'İN BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN MANDA YOĞURDU VAADİ

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