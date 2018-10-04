(Görüntülü) İZMİR TBMM BAŞKANI YILDIRIM EGE ÜNV. AKADEMİK YIL AÇILIŞ VE FAHRİ DOKTORA TÖRENİ'NDE KONUŞTU (6)

(Görüntülü) İZMİR TBMM BAŞKANI YILDIRIM EGE ÜNV. AKADEMİK YIL AÇILIŞ VE FAHRİ DOKTORA TÖRENİ'NDE KONUŞTU (6)

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