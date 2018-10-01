(Görüntülü) İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı (3)

TIKANAN RÖGARLARI KENDİLERİ AÇMAYA ÇALIŞTI İzmir'de, günlerdir beklenen fırtınanın yön değişmesinin ardından etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bornova ile Buca'da, sağanak nedeniyle cadde ve yollar göle döndü. Araçlarıyla yollarda kalanlar, tıkanan rögarları kendileri açmaya çalıştı. Kısa sürede su baskınlarına neden olan yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına ve caddelerdeki iş yerlerine sığındı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yağışların yarın sabahtan itibaren etkisini yitireceği bildirildi. Mehmet CANDAN/İZMİR, ()