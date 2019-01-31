(Görüntülü) İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerini su bastı

İZMİR'de, gün boyu aralıklarla yağan yağmur nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. İzmir'de, gece başlayan yağmur, gün boyu aralıklarla sürdü. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde yollarda su birikintileri oluştu. Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ise manzara yine aynıydı. Yağmur suları nedeniyle birçok iş yerinde su baskınları yaşanırken, belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok esnaf, olumsuz hava koşulları ve dükkan önlerinin göle dönmesi nedeniyle siftah dahi yapamadıklarını söyledi. Çarşı esnafı, altyapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, ekonomik olarak olumsuz etkilendiklerini söyledi.

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