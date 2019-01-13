(Görüntülü) İzmir'de kaçak kömür alarmı

İZMİR Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, yapılan denetimlerde, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak satılan kaçak kömürlerin bulunduğunu tespit etti. Oda Başkan Vekili Orhan Koş, bu yıl kaçak kömür satışlarının büyük oranda arttığını, bu yüzden vatandaşlardan çok fazla şikayet aldıklarını söyledi.



İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası, kaçak kömür satışlarına dikkat çekti. Yaptıkları denetimlerde, birçok bölgede Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına doldurularak satışı yapılan kömürler tespit eden Oda, önlem alınmasını istedi. Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkan Vekili Orhan Koş, yaptıkları denetimler sonucunda, devletin denetimi altında olmayan kaçak madenlerden çıkarılan ve Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarına konularak piyasaya sürülen kömürlerin, kalitesiz olduğunu belirterek, kaçak kömürde satışlarının yüzde 70'lere vardığını savundu. Orhan Koş, "Geçen yıl kaçak kömür satışları yaklaşık yüzde 50 civarındaydı. Bu yıl daha kışın ilk ayında yüzde 70'e varmış durumda. Biz birçok denetim yapıyoruz. Kaçak ve kalitesiz kömürler, Ege Linyit İşletmeleri'nin torbalarında satılıyor ve vatandaşlar bunun kaçak olduğunu anlamıyor. Oda olarak gerekli denetimleri yapıyoruz. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne durumu bildiriyoruz ama gerekli önlemler alınmıyor" dedi.



'BU KÖMÜRÜN İZMİR'E GİRİŞİ ENGELLENMELİ'



Balıkesir ve Çanakkale taraflarından getirildiği öne sürülen kaçak kömürlerin, İzmir'e girişinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Orhan Koş, henüz kış aylarının başında olunmasına rağmen, Soma kömürü diye bir tonu 860 liraya satılan kömürlerin, ısı vermediği ve yanmadığı yönünde yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Kaçak kömürlerin satışlarından dolayı esnafın da mağdur olduğunu vurgulayan Koş, kalitesiz kömür kullanılmasının aynı zamanda ciddi hava kirliliğine neden olduğunu aktardı. Koş, şunları söyledi:



"Kaçak ve kalitesiz kömürlerin İzmir'e sokulmaması lazım. İzmir'e getirilen kömürlerin denetimlerinin yapılması şart. Biz aslında yetkililerin alabileceği önlemleri de kendilerine ilettik ama kimse ilgilenmiyor. Biz de bu durumdan dolayı artık yıldık."



VATANDAŞ KAÇAK KÖMÜRÜ NASIL ANLAYACAK?



İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası eski Başkanı Mustafa Düzyol ise kalitesiz ve sahte kömürü anlamak için ipuçları verdi. Gerçek ve kaliteli kömürün Ege Linyit İşletmeleri'nden çıktığının anlaşılabilmesi için, parçalarının 18 milimetre çapında olması gerektiğini söyleyen Düzyol, "Torbalardaki kömür parçaları eğer büyük parçalardan oluşuyorsa, o zaman bu kömür mutlaka kaçaktır. Biz kaçak olduğunu düşündüğümüz kömürleri analize gönderiyoruz ve genellikle kalitesiz olduğunu analiz sonucunda da görüyoruz. Soma kömürleri elekten geçiyor ve ufak parçalar halinde oluyor. Vatandaşın kömürün kaçak olmasını anlaması mümkün değil. Devlet kömürlerinin torbalarının birebire bir aynısını yapıyorlar. Vatandaş ancak kömür torbalarını elle yoklayacak. Eline büyük kömür parçaları gelirse, bu kalitesizdir, Soma kömürü değildir ve kaçaktır" diye konuştu. Kalitesiz kömürden dolayı hava kirliliğinin de oluştuğuna dikkat çeken Düzyol, önlem alınmaması halinde gelecek yıllarda vatandaşların artık maske ile dolaşacağını savundu.





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