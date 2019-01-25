(Görüntülü) İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (4)

(Görüntülü) İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (4)

YORUM EKLE
Gönder