(Görüntülü) İZMİR'DE, 22 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ KAMYON FACİASIYLA İLGİLİ 5 GÖZALTI (EK)

(Görüntülü) İZMİR'DE, 22 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ KAMYON FACİASIYLA İLGİLİ 5 GÖZALTI (EK)

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