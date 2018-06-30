İYİ Parti'den 27’nci dönem milletvekili olarak Meclis’e giren Zeki Hakan Sıdalı, milletvekili kaydını yaptırdı.
24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti'den Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giren Zeki Hakan Sıdalı, Meclis’te kayıt yaptırarak rozetini taktı.
(Görüntülü) İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı kaydını yaptırdı
İYİ Parti'den 27’nci dönem milletvekili olarak Meclis’e giren Zeki Hakan Sıdalı, milletvekili kaydını yaptırdı. 24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti'den Mersin Milletvekili olarak parlamentoya giren Zeki Hakan Sıdalı, Meclis’te...
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