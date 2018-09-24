(Görüntülü) İYİ Parti'li Yılmaz: Bu kriz, Berat Bey'in altından kalkabileceği bir kriz değil 4

(Görüntülü) İYİ Parti'li Yılmaz: Bu kriz, Berat Bey'in altından kalkabileceği bir kriz değil 4

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