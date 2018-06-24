(Görüntülü) İYİ Parti adayları oylarını kullandı

Mehmet CANDAN İZMİR, () İYİ Parti İzmir milletvekilleri adayları Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Tezkan, Çiğdem Özer, İzmir Atatürk Lisesi'nde, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri için oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için İYİ Parti'nin milletvekili adayları, Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar, Mehmet Tezkan ve Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, oy vermek için İzmir Atatürk Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla selamlaşan milletvekili adayları sıraya girerek 1263 numaralı sandıkta oy kullandı. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer de seçime vatandaşların ilgisinin fazla olduğunu belirterek, Çok güzel sandıkların olduğu seçim yaşıyoruz. Demokrasi adına seçim yapıyoruz, yaşlısı genci tekerlekli sandalyeyle geleni görüyorum. Bu halkımızın seçimi önemsediğini ve duyarlılığını gösteriyor. Güzel günlere çocuklarımızın hayal kuracağı günlere uyanacağız dedi. Yıldırım Ulupınar ise sokaktaki havanın sandığa yansıdığını ifade ederek, Sandık başına geldik vatandaşlarımız bu seçimi çok önemsemiş dedi. Mehmet Tezkan ise, Türkiye'nin psikolojik olarak 25 Haziran sabahına rahat uyanmasını istiyoruz dedi.