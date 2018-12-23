(Görüntülü) İtfaiyeci halı sahada hayat kurtardı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() ESENLER'de arkadaşlar arasında oynanan halı saha maçında bir kişi baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan Erol Doyan, takım arkadaşı itfaiyeci Kerim Doğan tarafından anında müdahale edilerek kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay önceki akşam Esenler'de yaşandı. Birlik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlar arasında oynanan futbol maçı sırasında Erol Doyan ,baygınlık geçirerek yere yığıldı. Dili boğazına kaçan Doyan bilincini kaybetti. Takım arkadaşının yere düştüğünü gören İstanbul itfaiyesi Başakşehir grubunda görevli itfaiyeci Kerim Doğan yardıma koştu. İlkyardım eğitimi olan Kerim Doğan baygınlık geçirdikten sonra dili boğazına kaçıp bilinci kapanan ve çenesi kilitlenen Erol Doyan'a anında müdahalede bulundu. Çenesi açılıp dili çıkarılan Erol Doyan nefes alarak hayata döndü. Daha sonra hastaneye götürülen Erol Doyan yapılan ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA Maç sırasında Erol Doyan'ın bir anda yere düşmesi, İtfaiyeci Kerim Doğan'ın koşarak gelmesi, Kerim Doğan'ın takım arkadaşına ilk müdahalede bulunması, saha içindeki kişilerin yaşadığı panik ve Erol Doyan'ın kendine geldikten sonra sahadan çıkması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.