(Görüntülü) İtalyan Daniele, İslam'ı seçti

ÇANAKKALE’de 3 yıl önce kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Egemen Edirneli’nin (21) yurt dışında birlikte okuduğu İtalyan Daniele Silvestri (25), arkadaşının ailesini ziyarete geldiği Sakarya’da ezan sesinden ve ailenin yaşantısından etkilenip, Müslüman oldu. 'Burak' adını alan Silvestri, İtalya'da okulunu bitirdikten sonra İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi. Çanakkale'de 23 Eylül 2015 yılında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Egemen Edirneli ile yurt dışında dil eğitimi alan İtalyan Daniele Silvestri, arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra aileyi ziyaret için Sakarya'nın Pamukova ilçesine geldi. Daha önce de birçok kez İstanbul'a gelen Silvestri 'yi misafir ederek evlerinde ağırlayan Edirneli ailesi, İtalyan genci çok sevdi. Oğulları gibi gördükleri Daniele Silvestri'ye çok merak ettiği İslam hakkında bilgiler veren aile, Türkiye'deki tarihi camileri gezdirdi. Ezan sesinden ve ailenin yaşantısından çok etkilenen Silvestri , Müslüman olmak istediğini aileye söyledi. Adapazarı'nda özel bir hastanede sünnet olarak İslami seçen İtalyan genç, arkadaşının ailesi ile daha sık vakit geçirebilmek için çok sevdiği İstanbul'da yaşamak istiyor. 'EZAN SESİNİ DİNLEMEK ÇOK HOŞUNA GİDİYOR' Daniele Silvestri 'nin oğlunun vefatının ardından sık sık kendilerini ziyarete geldiğini ifade eden Hüseyin Edirneli, "Kendisi oğlumun arkadaşı. Oğlumuz elim bir kazada vefat etmişti, kendisi İtalya'da İngilizce dersi alırken tanışmıştı ve o günden bugüne sürekli geldi gitti. Bundan sonra da görüşeceğimize inanıyorum. Bizlerle tanıştığında ve Türklerin sıcaklığını gördüğünden olacak ki kendi düşüncesiyle Müslümanlığı kabul etmiş. Bize bunu açıkladı ve bugün bunu gerçekleştirdik, sünneti işlemini yaptırdık. Biz de çok mutluyuz. Pazar günü Ulu Camii'ye gittik orada resimler aldı ve bu tür ortamlar hoşuna gidiyor, ezan sesini dinlemek hoşuna gidiyor. Egemen'in de bunda çok önemli rol oynadığını düşünüyorum" dedi. Edirneli, Silvestri Milan'da bir Türkçe okuluna gidip Türkçe öğrenerek, okulunu bitirip İstanbul'da iş bulmayı düşündüğünü söyledi. 'DANIELE BİZE EGEMEN'DEN YADİGAR' Egemen Edirneli'nin arkadaşı Ahmet Faruk Gümüş ise Daniele Silvestri 'yi aileye yaptığı ziyaretler sırasında tanıdığını belirterek, "Viyana'da dil kursuna gittik beraber arkadaşlığımız oradan başladı. Daniele buraya geliyordu ailenin yanına, ben de dil bildiğim için tercüman olarak beni çağırıyorlardı. Aynı zamanda göstermiş olduğu vefa duygusundan ötürü ben de ona bu yakınlığı göstermemiz gerektiğini düşündüğüm için Daniele’ye el uzattık. Arkadaşlığımız oradan başladı. Bu sürece nasıl gelindi, açıkçası ben de hiç bilmiyorum, bir anda oluverdi. Bir anda aileyle samimiyet başladı. Aile hakkında Türklerin yaşamı ve Müslümanlık hakkında sorular soruyordu. Ben ve diğer arkadaşlarım bu konuyla ilgili gerekli bilgileri verdik. Daha sonra Bursa'ya gittik, eve geldik herkese bir açıklama yapmak istediğini söyledi. Orada benim yardımımla aileye Müslüman olmak istediğini, gerekli şartları sağlamak istediğini söyledi" diye konuştu. BURAK İSMİNİ SEÇTİ Ülkesinde ekonomi öğrenimi gören, kalbinin sesini dinleyerek İslami seçtiğini anlatan Daniele Silvestri, ise şöyle konuştu: "Roma'da doğdum, ilk kez Türkiye'ye 2013 yılında geldim. Daha önce birçok kez Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. Türkiye benim ikinci vatanım, memleketim gibi, ilerde de buraya taşınmak istiyorum. Normalde Hıristiyan değilim, ateistim. Ailem Hıristiyan'dı, ancak hiç bir zaman bu kurallara uygun bir şekilde yaşamadım ve dindar değildim. Kalbimin sesini dinleyerek Müslümanlığı tercih ettim. Camileri, Müslümanlığı, oruç, nasıl ibadet ediliyor bunları hep araştırdım. Müslüman olarak ilk kez bu yıl Ramazan ayını geçireceğim bunun için çok heyecanlıyım. İlk kez oruç tutacağım. Heyecanlı ve meraklıyım. Şu anda ailemin konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok, İtalya'ya döndükten sonra aileme söyleyeceğim. Bizde aileler çocuklarına pek karışmazlar, bu yüzden pek sorun olacağını düşünmüyorum." Egemen Edirneli’nin ailesiyle yakınlaştıktan sonra kendisini Müslümanlığa yakın hissettiğini belirten Silvestri, "Sünnet olmayı kendim istedim. Operasyon gayet başarılı geçti doktorlara çok teşekkür ederim. Türkçe öğrenmeye başladım, 1-2 seneye kadar öğreneceğim. Sonra burada yaşamaya devam edeceğim. Burak ismini tercih ediyorum. Aslında bir nedeni yok sadece kulağa hoş geldiği için bu ismi istiyorum. Hayatımdaki en önemli insan Egemen'di. Çünkü birçok şeyi beraber paylaştık" diye konuştu.

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