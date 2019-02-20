Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
(Görüntülü) İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
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