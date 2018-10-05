(Görüntülü) İşte Cumhurbaşkanlığı filosuna katılan yeni uçak

İbrahim YILDIZ - İstanbul -  KATAR Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez...

(Görüntülü) İşte Cumhurbaşkanlığı filosuna katılan yeni uçak

İbrahim YILDIZ - İstanbul -  KATAR Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı.

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

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