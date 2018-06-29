(Görüntülü) İstanbul’da tarihi eser operasyonu

Operasyonda, Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi





Haber: İSTANBUL



Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda Helenistik döneme ait tarihi eserler ele geçirildi.



Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamına giren objelerin yasal olmayan yollarla satışının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, M.D. gözaltına alındı. M.D'nin evinde yapılan aramada 2 adet Helenistik döneme ait kadın heykeli, 1 adet bronz koçbaşı heykeli, 11 adet bronz sikke, 1 adet bronz şamdanlık, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 33 mermi ele geçirildi.