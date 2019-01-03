(Görüntülü) İSTANBUL YOLLARINDA KAR VE BUZLANMA ÖNLEMİ (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL ()



Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.



Karayolları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama araçları yollarda hazır bekletilirken, çuvallara doldurulan tuz yol kenarlarına bırakıldı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.