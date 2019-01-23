(Görüntülü) İstanbul sokaklarının yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklık veya zor hayat şartlarından kaçarak İstanbul’a gelen çok sayıda yabancı uyruklu kişi, sokaklarda atık kağıt ve plastik topluyor. İstanbul’un ara sokaklarında çek çekleri ile gördüğümüz toplayıcıların neredeyse 3’te ikisini Afganistan, Pakistan, Gürcistan ve Suriyeliler oluşturuyor. İstanbul’da bu işi yapan Türklerin sayısı ise her geçen gün daha da azalıyor. Bahçelievler’de yaklaşık 5 yıldır bu işi yaptığını söyleyen bir kağıt toplayıcısı şunları söyledi:







"Sadece bu bölgede, bu işi yapan 50 kişi var. Diğer geri kalan yaklaşık 400 kişi yabancı uyruklu. Atık toplama işi artık büyük ölçüde yabancıların elinde diyebiliriz. Pakistan, Afganistan, Gürcistan, Romen uyruklu insanlar bu işi yapıyor. Suriyeliler de var. Yabancıların yoğunluğu herkesin bölgesine göre değişiyor. Şimdi bu işi Türkler çok fazla yapmıyor. Türkler yapmayınca da sektörde bir ihtiyaç doğuyor. Ayrıca depocular da yabancıları talep ediyor. Çünkü onlar kalabalık gruplar halinde çalışıyor."



Bir başka kağıt toplayıcısı ise "Yabancılar daha ucuza çalışıyor. Bize yevmiye olarak 50 lira veriyorlar. Onlarda günlük 10 liraya çalışanlar var. Durum böyle olunca da piyasayı bayağı bir düşürdüler. Türkler de günlük 10 liraya çalışmaz. O yüzden bu iş yabancıların elinde kaldı" ifadelerini kullandı.



1 yıl önce Afganistan’dan geldiğini söyleyen 14 yaşındaki Semih Yula da bu işi yapan diğer çocuklar gibi boyundan büyük çek çek arabası ile Bahçelievler Koca Sinan Mahallesi’nin ara sokaklarında atık kağıt topluyor. İstanbul’da çalışarak Afganistan’daki ailesine para gönderdiğini belirten Yula, o bölgede 10 kişiyle birlikte çalıştığını ifade etti. Afganistan’daki kardeşlerin okula gittiğini belirten çocuk, bir kardeşinin de depoda çalıştığını kaydetti.



Bazı yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar da, grup halinde çalıştıklarını ve baraka tarzı yerlerde birlikte yaşadıklarını söylüyor. Yaklaşık 2 – 3 yıldır İstanbul’da çalıştıklarını belirten Afgan uyruklu bir kişi ise, bu işi yapanların yaş ortalamasının 13 ila 25 arasında olduğunu söylüyor.





“DÜKKAN ÖNÜNE PARA EDECEK BİR ŞEY BIRAKAMIYORUZ"



Çevre esnafı yabancı uyruklu atık toplayıcılarından rahatsız. O esnaflardan biri olan Cemal Kalkan, "Kapımın önünde çöp tenekesi var ve günde 100 kişi geliyor. Dükkan önüne para edecek bir şey bırakamıyoruz. Benim standım vardı. Akşamları bazen gecikiyoruz. Sabah geldim, yok. Burada birçok esnaf arkadaş bu durumdan rahatsız. Kapının önüne bir şey koyamıyoruz. Akşam koyuyorum sabah yok. Hepsi yabancı. Yüzde 90 hallerinden de belli Afganlara benziyorlar. Bir denetime tabii olmamalılar. Başıboş serseri mayın gibi dolanıyorlar" dedi.