(Görüntülü) İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

(Görüntülü) İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

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