(Görüntülü) İSTANBUL KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan görüntüler 3)

(Görüntülü) İSTANBUL KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN YANINDAKİ YUNUS APARTMANI YIKILIYOR (Havadan görüntüler 3)

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