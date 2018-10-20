(Görüntülü) İSTANBUL- İBRAHİM KALIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARA GÜLER MESAJINI OKUDU

(Görüntülü) İSTANBUL- İBRAHİM KALIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARA GÜLER MESAJINI OKUDU

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