(Görüntülü) İSTANBUL - (havadan görüntülerle)- KONSOLOSLUK ARACININ BULUNDUĞU OTOPARK ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİK

(Görüntülü) İSTANBUL - (havadan görüntülerle)- KONSOLOSLUK ARACININ BULUNDUĞU OTOPARK ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİK

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