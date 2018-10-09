(Görüntülü) İSTANBUL(Havadan Aktüel Görüntü)BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

(Görüntülü) İSTANBUL(Havadan Aktüel Görüntü)BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

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