(Görüntülü) İSTANBUL ESENYURT'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

İSTANBUL ESENYURT'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR DAVASI... Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL Esenyurt'ta üniversite öğrencisi T.K.'ya (22) tecavüz ettiği iddia edilen 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davada dosyada bulunan CD'ler izlendi. Sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Davanın ardından adliye önünde Kadın Meclisleri adına konuşan Ayşen Ece Kavas, "Cinsel şiddet davasını takip ettik. Üniversite öğrencisi arkadaşımız maalesef üç kişinin tecavüzüne uğradığı için şikayetçi oldu. Hiçbir kadının asla yalnız yürümeyeceğini bir kez daha Bakırköy Adliyesi'nden söylemiş olalım" dedi. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Esenyurt'ta 31 Ağustos 2017'de meydana gelen olay göre olay şöyle oldu: Üniversite öğrencisi T.K. arkadaşı B.C. (33) ile buluşarak Taksim'e gitti. B.C. T.K.'ya ikram ettiği içkinin içerisine uyuşturucu ve uyarıcı madde kattı. Bir süre sonra T.K. maddenin de etkisi ile kendisini kötü hissetmeye başladı. Ardından mekana A.D. (30) ve M.D. (27 )de geldi. T.K. B.C. ile bardan ayrılarak başka bir eğlence mekanına gitti. T.K. eve gitmek istediğini söyledi ancak B.C. kendi ayarladığı eve T.K.'yı götürdü. Burada B.C., T.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Ardından eve gelen A.D. ve M.D. de cinsel saldırı da bulundu. T.K.'nın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu tespit edildi. Suç duyurusu üzerine şüpheliler B.C., M.D. ve A.D. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12'şer yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar savunmalarında cinsel ilişkiye girdiklerini, ancak zorla olmadığını savundu. "BURADAN ÇIKIŞ YOK" DEDİLER Mağdur T.K. ise ifadesinde olay günü lavabodan geldikten sonra diğer iki sanığı gördüğünü belirterek, "Bunlar 'Kim?' dedim. Hayal mi gerçek mi onu bile ayırt edemedim. Herkes eğlenirken ben kendime gelmeye çalışıyordum. Hatta tekrar lavaboya gittim. 'Ben eve gideceğim' dedim. B.C. yanıma gelerek 'Bu şekilde eve gidemezsin!' dedi. Diğer sanıklardan biri telefonumu, diğeri de çantamı almıştı. Dışarı çıktığımda halen gitmeye çalışıyordum. 'Çantamı ve telefonu verin?' diyordum. Ancak bu sırada arabayı kulübün önüne çekmişlerdi. Ben 'Taksi ile gideceğim' dedim. Ayakta bile duracak halde değildim. B.C. bana bağırarak 'Arabaya bin bu şekilde gidemezsin' dedi. 'Gidelim ayrı odada uyursun yarın da işe gidersin' dedi. Ben de çantam ve telefonum onlarda olduğu için binmek zorunda kaldım. Arabada da zaten bana kendisi bağırdı. Bindiğimde diğer 2 şahsın bizi bıraktıktan sonra gideceklerini söyledi. Birlikte yukarı çıktık. B. C. kapıyı kapattı, bana tecavüz etti. Ardından da diğer iki sanık tecavüz etti. Bu sanıklardan şikayetçiyim. Tutuklanmalarını talep ediyorum. 'Buradan çıkış yok' dediler. Bunlar tecavüzcüdür" ifadelerini kullandı. DURUŞMA KAPALI YAPILDI Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 2 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada dosyada bulunan CD'ler izleneceği gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesi gereğince duruşma kapalı olarak yapıldı. Duruşmada Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platformu adına konuşan Gül Erdoğmuş, "Davaya dernek vekili olarak katılmak istiyoruz. Müvekkil orada sanıklardan kaçtığını belirtmektedir. Sanıkların baskısından kurtulduğu tek yer de dairenin kapısıdır. Hiç kimse 3 kişiyle cinsel ilişkiye girmek istemez. Darp raporu da vardır. 5 suç işlenmiştir. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz. Sanıkların telefonlarının incelenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığından katılma talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA Duruşmanın ardından Kadın Meclisleri Bakırköy Adalet Sarayı'nın önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Gül Erdoğmuş, "Katılmış olduğumuz cinsel taciz davasında bir kez daha soruşturma aşamasının aslında bir davada ne kadar önemli olduğunu anladık. Şikayetçi olan arkadaşımız üç kişinin tecavüzüne uğruyor. Bu olay gerçekleştiği zaman sanıkların ona madde vermesi sebebiyle olay yaşanıyor. Dosyada mevcut raporu ve kanda tespit edilen uyuşturucu maddesi olmasına rağmen bu her iki rapor soruşturma aşamasına yetişmediği için bugün üç sanık hala tutuksuz yargılanmakta. Israrlarınıza rağmen heyet bunu kabul etmiyor ve ne yazık ki sanki kendi rızasıyla olmuş gibi yargılama devam ediyor. Biz bu davanın takipçisiyiz ve sanıkların ceza alması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. "HİÇBİR KADIN ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA BAKIRKÖY ADLİYESİNDEN SÖYLEMİŞ OLALIM" Kadın Meclisleri adına konuşan Ayşen Ece Kavas da "Cinsel şiddet davasını takip ettik. Üniversite öğrencisi arkadaşımız maalesef üç kişinin tecavüzüne uğradığı için şikayetçi oldu. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyeceğini bir kez daha Bakırköy Adliyesi'nden söylemiş olalım" diye konuştu. Görüntü Dökümü: