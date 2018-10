(Görüntülü)İSTANBUL -(ek görüntü) BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE 'FETÖ' TEPKİSİ-1

İSTANBUL -(ek görüntü) BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE 'FETÖ' TEPKİSİ-1 İSTANBUL (ek görüntülerle geniş haber) BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE 'FETÖ' TEPKİSİ *TBMM Binali Yıldırım, Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun?" "Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun?" Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Bu terör FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu yıl 'Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek' temasıyla düzenlenen TRT World Forumu'nun açılış programına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleşen programın açılışına Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen aralarında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Lübnan'ın eski Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Fuad Sinyora, Hırvatistan eski Başkanı İvo Josipovic'in de bulunduğu 600'ün üzerinde siyasetçi, politika yapıcı, aktivist ve çeşitli alanlardaki uzmanlar katıldı. TÜRKİYE SORUNLARLA ÇEVRİLİ BİR COĞRAFYADA Programın açılışında konuşan Binali Yıldırım güncel ve önemli bir konuyu dünya gündemine taşıdığı için TRT'yi tebrik etti. Forumun, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirme noktasında büyük bir katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Yıldırım, sorunlara 'yerel' ve 'bölgesel' diye bakılamayacağını daha büyük bir aynadan bakılması gibi bir mecburiyetin var olduğunu ifade etti. Türkiye'nin sorunlarla çevrili bir coğrafyada olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu sorunların doğal uzantıları doğrudan bizi etkiliyor. Bakın Suriye'ye; 8 yılı aşan iç savaş sebebiyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz. Lüban'da Ürdün'de aynı bedeli ödüyor. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık ve onların yaşamalarına vesile olduk. Bazı ülkeler bunu anlayamıyorlar. Çünkü mesele insan olunca, mesele insanı yaşatmak olunca paranın değeri olmaz. Bir insanı kurtarmak cihanı kurtarmak demektir. Bizim anlayışımız, inancımız bunu gerektiriyor" diye konuştu. "YERYÜZÜ KAYNAKLARININ EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMAMASI HUZURU KAÇIRIYOR" Dünyada ve bölgede büyük karışıklıklar olduğunu anımsatan Binali Yıldırım, bunun en önemli sebeplerinden birinin de yeryüzü kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılamaması olduğunu belirtti. Yıldırım, "Yeryüzü kaynaklarının eşit ve adil bir şekilde paylaşılmamaması dünyadaki insanların huzurunu kaçırıyor. Bu huzursuzluğun kaynağı sadece savaş, çatışma değildir. Daha az gelişmiş ülkelerde sorunun daha da derinleştiğini görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre dünyada serveti en yüksek 8 kişinin elinde tuttuğu miktar dünya nüfusunun yarısının servetine denk geliyor. Bu kişilerin sahip oldukları 420 milyar doları aşkın servet dünya genelinde 3 milyar 600 bin kişinin servetine denk geliyor. Bu durum küresel eşitsizliğe çok çarpıcı ve küçük bir örnektir. Ülkelerin kendi içinde de geçerlidir. Herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir dünya hedefine ulaşmak güçlü ülkelerin 'adil davranma' ve 'iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkündür" dedi. YILDIRIM'DAN ABD'YE: TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞ BİRLİĞİNİN HİÇBİR MAZUR GÖRÜLECEK YANI YOKTUR Binali Yıldırım, iş birliği yapılması gereken konuların başında terör ve terörle mücadele geldiğini vurguladı. Terör sebebiyle Türkiye'nin uzun süredir canı yandığını aktaran Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye 30 yılı aşkın bölücü ve etnik PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Yaylaları boşalttıran, tarımı ve hayvancılığı öldüren, madencilik yapılmasına engel olan, masum insanlara bebeklere varıncaya kadar gözünü kırpmadan teröristlere karşı verdiğimiz mücadaleden ne yazık ki pek çok dost gördüğümüz ülkeden destek göremedik, göremiyoruz. Terörle mücadelede beklediğimiz desteği vermeyen ülkeler, mesele DEAŞ, El Kaide olunca onların vahşeti gündeme gelince avaz avaz bağırıyorlar. Yani kapıları çalınınca hırsızın farkına varıyorlar. 35 bin masum insanı katleden PKK, bugün de PYD-YPG adıyla Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi dost bildiğimiz NATO'dan müttefik bildiğimiz Amerika'dan açık, aleni doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce TIR silah, füze her türlü mühimmat bu törer örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok entrasan; 'biz onlarla stratejik bir iş birliği yapmıyoruz, taktik bir iş birliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva... Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir mazur görülecek yanı yoktur. Eğer bölgesel ve küresel terörü yok etmek istiyorsak, bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütünü kullanmayız. Böyle bir anlayış bölgede barış ve huzuru getirebilir mi?" "DARBENİN TALİMATINI VEREN GÜLEN" FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen TBMM Başkanı Yıldırım, "Son yıllarda bizim bir terör örgütümüz daha oldu. 15 Temmuz 2016'da bu örgüt ülkemizde kanlı bir darbe yapmaya kalktı. Ben o zaman Başbakandım. Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimizi bu alçak darbe girişimine karşı meydanlara davet ettik. Dünya siyasetinde görülmeyen bir işi başardık. Devletin silahlarını, uçaklarını, tanklarını, toplarını ele geçiren alçaklar o silahları sivil insanlara yöneltip, Türkiye'yi çökertmek istediler. Seçilmiş hükümetini yok etmek istediler. O gün halkın gücü tankın gücünü yendi. Türk insanı o gün bu alçaklığa geçit vermemiştir" diye konuştu. "TÜRKİYE DOSYALAR DOLUSU BELGELERİ ÖNLERİNE KOYDU AMA ÇIT YOK" 15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini binlerce gazinin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu terör FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok. 'Benim teröristim senin teröristin' gibi ayrım olduğu müddetçe biz, terörle mücadelede başarılı olamayacağımız gibi bölgesel ve küresel kardeşliği de sağlayamayız" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım, Türkiye'ye karşı terör faaliyetinde bulunan örgütlerinin sürekli Batı'daki ülkelerde hak ve hürriyetlerinin yeterince sağlanmadığından şikayet ettiklerini, ancak Türkiye'nin 2002 yılından beri demokratikleşme yolunda, hak ve hürriyetler açısından çok önemli yasal ve anayasal değişikliklere imza attığını kaydetti. Bütün bunlara rağmen terörün bitmediğine dikkat çeken Yıldırım, "Yapılan düzenlemeler, alınan tedbirlere rağmen terör bitmiyorsa teröristlerin hak ve hürriyetten daha fazlasını talep ettikleri ve şikayetlerinin hiçbir haklı sebebinin olmadığı aşikardır" şeklinde konuştu. "BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN YAPISI BEHEMAHAL DEĞİŞMELİ" Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'(BM)de yaptığı 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, BM'nin daimi 5 ülkesinin dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sorunlara karşı duyarsız kalmasına tepki gösterdi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Ülkeler arası pek çok sorun uluslararası ilişkilerde eşitsizlikten kaynaklanıyor. Bu eşitsizliği gidermek konusunda da küresel diplomasi yetersiz kalıyor. Suriye örneğinde olduğu gibi barış ve güvenlik ortamını tesis etmek için yaptırım gücü olan, kararları uygulanan kurumların ne kadar aciz kaldığını gördük. Kudüs'te, Filistin'de karar alınıp da İsrail'in uygulamadığı Güvenlik Konseyi kararının sayısı ne kadardır? Yani bazı ülkeler için 'Bu bir mecburiyettir, uygulanmazsa onların felaketine sebeptir' diyeceksiniz, bazı ülkeler uygulamayınca hiçbir şey olmayacak, hiçbir sonucu olmayacak. Peki bu kuruma, bu sisteme insanları nasıl inandıracağız? Bu sorunun yüksek sesle sorulması lazım. BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişmeli" şeklinde konuştu. TÜRKİYE İDLİB'DE İNİSİYATİF ALDI RUSYA'YI İKNA ETTİ İdlib konusunda Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini bildiren Binali Yıldırım, "Nerede dünya, nerede BM? Orada milyonlarca insan ölümle yüz yüze geldi. Türkiye inisiyatif aldı, Rusya'yı ikna etti orada akan kan durduruldu. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bütün ülkelerin sorumluluk alması lazım" dedi. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÖNEMLİ İSİMLER FORUMDA BULUŞTU Açılış konuşmalarının ardından forum çeşitli oturumlarla devam etti. İki gün sürecek olan ve dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya geldiği TRT World Forum'nun ilk gününde "Dünya Düzen İçinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Geçen Yüz Yıl", "AB ve Sorunları", "Küresel Güney'in Yükselişi ve Çatışma Dünyasında Kadınların Liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek. Görüntü Dökümü ------------------- -Forumun açılış bölümü -Binali Yıldırım'ın konuşması -Programa katılanlar -Genel ve detaylar 03.10.2018 - 12.40 Haber Kodu : 181003075