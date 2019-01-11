(Görüntülü) İSTANBUL'DA YAĞMUR ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()



İstanbul'da yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.



Yağmur, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şirinevler'de etkili olan sağanak yağmur, otobüs durakları ve metrobüs duraklarında bekleyenleri zor durumda bıraktı. Yağmur trafiği de yer yer olumsuz etkiledi.