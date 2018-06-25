Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL
Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.
(Görüntülü) İSTANBUL'DA SOKAKLARDA SEÇİM KUTLAMALARI-3
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim...
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL
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