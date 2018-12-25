(Görüntülü) İstanbul'da sağanak etkili oluyor -3

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN / İSTANBU,() İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Birçok bölgede etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.