(Görüntülü) İstanbul'da okul servisi denetimi (ETİLER) EK

Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKCİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul - 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.







Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi. Sürücülere alkol testi de yapıldı. Trafik polisleri servislerin içine girerek, öğrencilerin kemer takıp takmadıklarını kontrol etti. Bir servis şoförü yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyledi.