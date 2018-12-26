(Görüntülü) İstanbul'da kar yağışı (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.