(Görüntülü) İstanbul'da kar yağışı (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.

(Görüntülü) İstanbul'da kar yağışı (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.

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